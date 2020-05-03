«Выглядишь ужасно, бро». Ван Дейк пошутил над Робертсоном во время онлайн-тренировки

В официальном "твиттере" «Ливерпуля» опубликовали видео с онлайн-тренировки команды. Защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк пошутил над Эндрю Робертсоном.

«Роббо, выглядишь ужасно, бро. Знаю, ты по мне скучаешь, но последи за собой немного, друг. Выглядишь ужасно! Нанеси немного геля на волосы. Ты только что встал с кровати?» — сказал ван Дейк.

Робертсон посмеялся в ответ: «Скучаю по тебе, брат». Наставник команды Юрген Клопп поддержал ван Дейка: «Это правда».

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.