Врачи «Динамо-Брест» оказали помощь болельщику, которому стало плохо на матче с «Белшиной»

Врачи брестского «Динамо» оказали помощь одному из болельщиков, которому стало плохо во время выездного матча 7-го тура Высшей лиги Беларуси с «Белшиной», сообщает «Прессбол».

Позже на стадион в Бобруйске приехала скорая. Зрители поблагодарили бригаду врачей клуба «Динамо» аплодисментами.

Матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:0. «Белшина», не сумев одержать ни одной победы в 7 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Брестский клуб (10) — на седьмом месте. Лидером чемпионата является «Слуцк».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.