Все тесты игроков и руководителей «Баварии» на коронавирус дали отрицательный результат

Футболисты и руководители мюнхенской «Баварии» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Ни один из тестов не дал положительного результата, сообщает журналист Bild Хайко Ниддерер на своей странице в «Твиттере».



Ранее в «Кёльне» сообщили о трёх случаях заражения коронавирусом. Тестирование проходили тренерский штаб команды и игроки.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе и чемпионат Германии. Ранее сообщалось, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 15 мая. Немецкие клубы уже проводят тренировки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 245 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.