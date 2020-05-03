Уткин — о конфликте с Соловьёвым: мне это надоело. Я дал отпор негодяю, он визжал от боли

Блогер Василий Уткин сообщил, что больше не будет стремиться к противостоянию с телеведущим Владимиром Соловьёвым.

«Я с трудом представляю себе пока обстоятельства, при которых буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьёвым. Мне всё это надоело. На мой взгляд, эта история закончена. Возможно, начнётся какая-то новая, трудно сказать.



Мне кажется, что теперь младшие братья могут заниматься добиванием этой мишени. Она по-прежнему соблазнительна, но, на мой взгляд, повержена. Не буду упражняться в эпитетах, мне, честно, больше не интересно.



В отличие от психопатов, знатоков психоделического кунг-фу, я прекрасно знаю, как функционирует YouTube, знаю его алгоритм.



Мне бы хотелось, чтобы мои видосы по крайней мере не реже прежнего попадали в тренды, как правило, такое случалось. Для этого нужно, чтобы в мою пользу была пропорция между подписчиками и реальными зрителями.



Я вас ни о чём не прошу, нет. Понимаю, что подписка отягощает в данном случае. Для меня это вызов, я надеюсь оправдать ваши ожидания. В крайнем случае, кому будет неинтересно, они нас покинут, это дело свободное. Я не рассматриваю такие события ни как измену, ни как клятву верности. Это лишь сиюминутный рейтинг.



Как мне секретные техники боя Соловьёва? Вы же, надеюсь, имеете в виду не дзюдо, а вот это дело (машет рукой. – Прим. „Чемпионата“). По этому поводу вольный YouTube уже всё отсмеял.



Я оказался в довольно непривычной для себя ситуации. Тут со мной завуалированно поговорили – не хочу ли я поучаствовать в каких-нибудь выборах? Жизнь меняется на глазах, что здесь сказать. Не хочу, совершенно точно, хотя бы потому, что я занимаюсь любимым делом.



Ситуация последних двух недель для меня важна. Меня она задела, всколыхнула. Но искусство или ремесло словесных панчей не имеет ничего общего со взглядами на жизнь. Всё это можно сочинять, этим можно злоупотреблять, и я не хочу впадать в этот соблазн. Меня интересуют другие вещи.



Если я увижу в каком-то таком шаге – я вообще не представляю себе и не ищу такой возможности – возможность что-то изменить, на что-то повлиять, может, я и подумаю над этим. Секунды две.



Но я делаю скидку на то, что жизнь бесконечна, а так мне это вообще не интересно. Моё общественное поприще меня вполне устраивает в виде еженедельной публицистической программы с Александром Невзоровым.



Вместе с тем я совершенно не стыжусь и не жалею о содеянном, потому что любой агрессор должен получать изо всех сил. Это вообще мой принцип любой дискуссии.



Одно дело обсудить некую проблему, на которую может быть разный взгляд, и в этом случае ты не должен уничтожать собеседника ни в каком смысле. Наоборот, раньше у тебя была одна точка зрения, а по окончании их может быть две.



В данном случае речь шла совершенно о другом. Я уверен, что дал отпор негодяю. Это получилось, он визжал от боли. Я очень этому рад и считаю это очень серьёзным и профессиональным деянием.



Но у меня нет какого-то количества врагов, и в качестве теле- или YouTube-киллера я не позволю себя использовать.



Во всяком случае я постараюсь, а в остальном людям свойственно заблуждаться, увлекаться и так далее. Надеюсь, вы меня предостережёте от этого в случае чего», – сказал Уткин на своём канале в YouTube.