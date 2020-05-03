Евгений Фролов поздравил «Крылья Советов» с 78-летием первого матча

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов поздравил клуб с 78-летием первого матча, который состоялся 3 мая 1942 года.
«С днём Рождения «Крылья Советов»! Поздравляю всех наших болельщиков, поклонников, поздравляю ветеранов клуба, всех работников и всех, кто неравнодушен к нашему клубу! Желаю всем нам много ярких и красивых побед! Много счастливых и незабываемых моментов! Спасибо Вам за вашу поддержку! Скоро увидимся на стадионе“, — написал Фролов в своём »инстаграме".
32-летний Фролов является воспитанником «Мордовии». В «Крылья Советов» он перешёл в феврале 2020 года из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 3 мая 2020
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