Евсеев: повезло с женой. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна ещё в школе училась

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей жене Татьяне.
«Буква Т в моём алфавите — это не тренер, не турнир, не таблица, не „Торпедо“. Т — это Таня. Живём с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина. Счастливый муж. Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи, по мне, в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чём спорить.
Футбольные жёны — особая категория. Мы устаём, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем.
Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет.
Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна ещё в школе училась. Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров.
Наш дом от и до придумала она, и я горжусь тем, какой Таня стала — женой, матерью, личностью.
Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чём просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом.
Даже когда в разных городах", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 3 мая 2020
-
18:36
-
18:32
-
18:25
-
18:13
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:19
-
17:18
-
17:06
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:14
-
15:59
-
15:57
-
15:29
-
14:49
-
14:44
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:31
-
12:06
-
12:01
-
11:46
-
11:37