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«Чемпионат» запускает цикл домашних футбольных тренировок для всех желающих

«Чемпионат» запускает цикл домашних футбольных тренировок для всех желающих
Футбол / Прочие турниры 0

Курс из 8 тренировок стартует уже 5 мая: 35-минутные занятия будут проходить по вторникам и пятницам начиная с 11:00 в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте". Тренировки бесплатны и доступны для всех желающих — если вы не успели на прямой эфир в 11:00, то всегда сможете посмотреть его запись в Видео.

Вести тренировки будет тренер ФК «Чертаново» Дмитрий Карпов. На занятиях вы сможете проработать не только физические, но и технические качества, не выходя из дома. Тренировки подойдут как для взрослых любителей футбола, так и для детей.

Темы тренировок.

1. Как освоить базовую технику футбола:

⁃ контроль мяча,

⁃ ведение в шаге,

⁃ как распланировать неделю.

2. Учимся обрабатывать мяч.

3. Учимся жонглировать мячом.

4. Тренируем пас и удар.

5. Дриблинг в футболе.

6. Умение видеть поле, скорость принятия решений.

7. Когнитивная тренировка, координация движений.

8. Физическая сила, постановка задач.

Присоединяйтесь к сообществу «Чемпионата» во " ВКонтакте", чтобы не пропустить футбольный цикл, а также подключайтесь к эфирам с короткими тренировками на общую физическую подготовку по будням в 11:00. Полное расписание на неделю можно найти в группе «Чемпионата».

Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!

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