«Чемпионат» запускает цикл домашних футбольных тренировок для всех желающих

Курс из 8 тренировок стартует уже 5 мая: 35-минутные занятия будут проходить по вторникам и пятницам начиная с 11:00 в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте". Тренировки бесплатны и доступны для всех желающих — если вы не успели на прямой эфир в 11:00, то всегда сможете посмотреть его запись в Видео.
Вести тренировки будет тренер ФК «Чертаново» Дмитрий Карпов. На занятиях вы сможете проработать не только физические, но и технические качества, не выходя из дома. Тренировки подойдут как для взрослых любителей футбола, так и для детей.
Темы тренировок.
1. Как освоить базовую технику футбола:
⁃ контроль мяча,
⁃ ведение в шаге,
⁃ как распланировать неделю.
2. Учимся обрабатывать мяч.
3. Учимся жонглировать мячом.
4. Тренируем пас и удар.
5. Дриблинг в футболе.
6. Умение видеть поле, скорость принятия решений.
7. Когнитивная тренировка, координация движений.
8. Физическая сила, постановка задач.
Присоединяйтесь к сообществу «Чемпионата» во " ВКонтакте", чтобы не пропустить футбольный цикл, а также подключайтесь к эфирам с короткими тренировками на общую физическую подготовку по будням в 11:00. Полное расписание на неделю можно найти в группе «Чемпионата».
Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!
- 3 мая 2020
-
18:36
-
18:32
-
18:25
-
18:13
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:19
-
17:18
-
17:06
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:14
-
15:59
-
15:57
-
15:29
-
14:49
-
14:44
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:31
-
12:06
-
12:01
-
11:46
-
11:37