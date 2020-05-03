«Чемпионат» запускает цикл домашних футбольных тренировок для всех желающих

Курс из 8 тренировок стартует уже 5 мая: 35-минутные занятия будут проходить по вторникам и пятницам начиная с 11:00 в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте". Тренировки бесплатны и доступны для всех желающих — если вы не успели на прямой эфир в 11:00, то всегда сможете посмотреть его запись в Видео.



Вести тренировки будет тренер ФК «Чертаново» Дмитрий Карпов. На занятиях вы сможете проработать не только физические, но и технические качества, не выходя из дома. Тренировки подойдут как для взрослых любителей футбола, так и для детей.



Темы тренировок.



1. Как освоить базовую технику футбола:



⁃ контроль мяча,



⁃ ведение в шаге,



⁃ как распланировать неделю.



2. Учимся обрабатывать мяч.



3. Учимся жонглировать мячом.



4. Тренируем пас и удар.



5. Дриблинг в футболе.



6. Умение видеть поле, скорость принятия решений.



7. Когнитивная тренировка, координация движений.



8. Физическая сила, постановка задач.



Присоединяйтесь к сообществу «Чемпионата» во " ВКонтакте", чтобы не пропустить футбольный цикл, а также подключайтесь к эфирам с короткими тренировками на общую физическую подготовку по будням в 11:00. Полное расписание на неделю можно найти в группе «Чемпионата».



Оставайтесь дома — оставайтесь в форме!