«Динамо» интересуется французским хавбеком Ле Таллеком, который может стать россиянином

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику «Монпелье» Дамьену Ле Таллеку. Сейчас футболист, который работает над получением российского гражданства, тренируется в Москве.
В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Напомним, что французский национальный чемпионат завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 гола.
Ранее Ле Таллек выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», украинскую «Говерлу», «Мордовию» и «Црвену Звезду». Сыграл четыре матча за молодёжную сборную Франции.
Видео ТОП-10 самых провальных трансферов в истории РПЛ можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.
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