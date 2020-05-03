Паратичи: Роналду — это бренд, который ведёт к экспоненциальному увеличению доходов
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.
«Роналду отличается от других, он является брендом, который ведёт к экспоненциальному увеличению доходов. Но с другими футболистами, которые получают большие зарплаты, всё будет намного сложнее», — приводит слова Паратичи La Gazzetta dello Sport.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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