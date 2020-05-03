«Боруссия» Д опубликовала видео с футболистами в стиле заставки сериала «Друзья»
Дортмундская «Боруссия» на своей странице в «Твиттере» выложила видео в стиле заставки популярного сериала «Друзья».
Немецкий клуб показал нарезку кадров с футболистами под музыку из «Друзей» и штрифтом из заставки сериала. В ролике показали Марко Ройса, Акселя Витселя, Лукаша Пишчека, Эрлинга Холанда, Джейдона Санчо и других игроков команды.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» не готова отпускать полузащитника Джейдона Санчо и хочет предложить ему новый контракт с улучшенными условиями, сообщает Forbes.
По данным источника, клуб готов платить Санчо € 10 млн в год. На данный момент 20-летний англичанин зарабатывает в «Боруссии» € 6 млн в год. Действующее соглашение игрока с дортмундским клубом рассчитано до 2022 года.
«Боруссия» предложит Джейдону Санчо новый контракт с зарплатой € 10 млн в год
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