«Один из лучших распасовщиков в истории клуба». «Спартак» поздравил Гаврилова с 67-летием

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» поздравил с днём рождения бывшего полузащитника красно-белых Юрия Гаврилова. Сегодня, 3 мая, ему исполнилось 67 лет.

«Легендарному Юрию Гаврилову – 67! Юрий Васильевич выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Провёл 347 матчей. Забил 115 голов. В 1979 году стал чемпионом СССР. В 1983-м — лучший бомбардир чемпионата. Один из лучших распасовщиков в истории «Спартака». ФК «Спартак-Москва» искренне поздравляет Юрия Васильевича с днём рождения, желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и побед любимой команды!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее Гаврилов рассказал, как его остановили столичные полицейские, когда он пошёл в магазин за продуктами.