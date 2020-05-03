«Один из лучших распасовщиков в истории клуба». «Спартак» поздравил Гаврилова с 67-летием
Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» поздравил с днём рождения бывшего полузащитника красно-белых Юрия Гаврилова. Сегодня, 3 мая, ему исполнилось 67 лет.
«Легендарному Юрию Гаврилову – 67! Юрий Васильевич выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Провёл 347 матчей. Забил 115 голов. В 1979 году стал чемпионом СССР. В 1983-м — лучший бомбардир чемпионата. Один из лучших распасовщиков в истории «Спартака». ФК «Спартак-Москва» искренне поздравляет Юрия Васильевича с днём рождения, желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и побед любимой команды!» — говорится в сообщении клуба.
Ранее Гаврилов рассказал, как его остановили столичные полицейские, когда он пошёл в магазин за продуктами.
Гаврилов: пытался дойти до магазина, патруль остановил. Пригрозили штрафом
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