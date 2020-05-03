«Не мог найти, куда идти на медосмотр». Кучаев рассказал, как подружился с Чаловым

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Константин Кучаев ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме» и рассказал о дружбе с форвардом «армейцев» Фёдором Чаловым.



«Когда познакомился с Чаловым? Я тогда играл в „Мастер-Сатурне“, меня вызвали в сборную. Нам нужно было проходить медобследование, а Москва для меня была чем-то новым, я вообще ничего не знал. Не мог найти, куда идти на это обследование. Тогда мне сказали — позвони Феде Чалову, он тоже проходит там медобследование. Мы сконтактировались, завязалось общение — вот и начали дружить.

Попал в футбол на самом деле случайно. Тренер пришёл к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идём — просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни.



Тяжело сказать, чего ты боишься, не столкнувшись с этим. Можно думать, что не боишься этого, но, когда столкнёшься, тебе станет страшно. Но чего точно боюсь — это змеи, хотя особо и не сталкивался с ними.



У меня плохо получается бороться с плохим настроением. Наверное, нужно отвлечься. Если человек вас обидел, нужно поговорить с ним, постараться найти компромисс. Даже если вы правы, начните разговор первым.

В самоизоляции я тренируюсь, стараюсь поддерживать форму, читать, заставлять себя учить язык. А вечером собираемся с друзьями и играем в компьютер. Поддерживать форму сейчас тяжелее, но не критично. Кто хочет, найдёт способ потренироваться", — приводит пресс-служба РФС слова Кучаева из «инстаграма» молодёжной сборной.