Смертин: в 2004 году Чех не производил впечатления спортсмена как такового

Бывший игрок «Челси» Алексей Смертин поделился воспоминаниями о чемпионстве лондонского клуба в сезоне-2004/2005, а также об игре голкипера Петра Чеха.

«Я уверен, что тогда «Челси» был сильнее «Арсенала». Чем? Наградами. Сезон был великолепен. Он обкатывался быстро, молниеносно и по-чемпионски. Кого ни возьми — звезда. Что касается Петра Чеха, мы с ним жили в гостинице, потому что приехали из Франции и у нас не было квартир. Мы общались на французском, ужинали вместе. Он не производил впечатления спортсмена как такового. Мы с ним обсуждали политику, те традиции, на которых он был взращён. Чех был молод, я помню его ещё по игре во Франции.

Как вратарь он потрясающий, стабильный. Несмотря на молодость, у него были антропологические данные, прыгучесть, он хорошо играл на выходе из ворот. Было ли понятно, что это игрок на 11 сезонов в «Челси»? Нет, у меня не было такой уверенности. Я мог бы говорить так о других футболистах, но чтобы брать во внимание вратаря… Особенно в Англии, где атлетичные футболисты и нужно вступать в единоборства за пределами вратарской. Очень тяжело было рассматривать его на перспективу. Рекорд Премьер-лиги по количеству сухих матчей — это не только его заслуга. Нужно учитывать оборонительные редуты «Челси», мяч в ошмётках иногда ему прилетал", — сказал Смертин в программе «Идеальная команда» на телеканале «Матч ТВ».