Жерар Пике: завершу карьеру в «Барсе». Чем старше я при этом буду — тем лучше
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике признался, что собирается завершить карьеру в сине-гранатовой футболке.
«Завершу карьеру в „Барсе“. Не знаю когда. Чем старше я при этом буду — тем лучше. Уверен, что закончу тут, потому что не вижу себя в футболке другого клуба. „Барселона“ — моя жизнь, и я не планирую уходить отсюда», — цитирует Пике Goal.
33-летний Пике — уроженец Барселоны. За «Барселону» выступает с 2008 года. Также Пике играл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». С 2009 по 2018 год выступал в составе сборной Испании.
Ранее Пике вспомнил о победе в матче испанской Примеры с мадридским «Реалом» в 2009 году. Ровно 11 лет назад сине-гранатовые разгромили «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 6:2.
Касильяс потроллил Пике, который вспомнил о разгроме «Реала» со счетом 6:2
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