Роналду не может вылететь с Мадейры в Турин
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде, сообщает Football Italia со ссылкой на телеканал TVI.
Самолёт не может вылететь из-за ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Пилоту воздушного судна три раза было отказано в разрешении на взлёт.
По информации Il Messaggero, самолёт Роналду в воскресенье вечером приземлится в Фуншале, столице Мадейры.
Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом форварда Пауло Дибалы, так как португалец якобы не хочет возвращаться в Италию для подготовки к возобновлению сезона.
Роналду мог слить информацию о повторном заражении Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию
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