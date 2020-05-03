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Роналду не может вылететь с Мадейры в Турин

Роналду не может вылететь с Мадейры в Турин
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде, сообщает Football Italia со ссылкой на телеканал TVI.

Самолёт не может вылететь из-за ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Пилоту воздушного судна три раза было отказано в разрешении на взлёт.

По информации Il Messaggero, самолёт Роналду в воскресенье вечером приземлится в Фуншале, столице Мадейры.

Ранее сообщалось, что Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом форварда Пауло Дибалы, так как португалец якобы не хочет возвращаться в Италию для подготовки к возобновлению сезона.

Роналду мог слить информацию о повторном заражении Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию
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