Серхио Агуэро: мне плохо, когда я вешу 78,5 кг. В футболе важны даже полкило

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что ему удаётся держать себя в форме благодаря уменьшению мяса в рационе.

«С 2013 по 2016 год я не мог сбалансировать питание. Потом я познакомился с итальянским диетологом, и он меня переориентировал. Я рассказал ему, что ем много мяса, а он посоветовал мне есть его раз в неделю. Он сказал, что если я буду очень голоден, то мне следует съесть курицу с рисом. Теперь я большой фанат риса.

В футболе, даже если лишний вес составляет всего полкило, чувствуется разница. Это невероятно. Сейчас я контролирую свой вес. Когда он достигает 78,5 килограмма, я чувствую себя плохо. Клянусь, я чувствую слабость", — приводит слова Агуэро Daily Mail.