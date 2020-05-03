Серхио Агуэро: мне плохо, когда я вешу 78,5 кг. В футболе важны даже полкило
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что ему удаётся держать себя в форме благодаря уменьшению мяса в рационе.
«С 2013 по 2016 год я не мог сбалансировать питание. Потом я познакомился с итальянским диетологом, и он меня переориентировал. Я рассказал ему, что ем много мяса, а он посоветовал мне есть его раз в неделю. Он сказал, что если я буду очень голоден, то мне следует съесть курицу с рисом. Теперь я большой фанат риса.
В футболе, даже если лишний вес составляет всего полкило, чувствуется разница. Это невероятно. Сейчас я контролирую свой вес. Когда он достигает 78,5 килограмма, я чувствую себя плохо. Клянусь, я чувствую слабость", — приводит слова Агуэро Daily Mail.
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