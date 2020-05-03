«Интер» разрешил футболистам тренироваться индивидуально

Миланский «Интер» объявил о возвращении футболистов команды к индивидуальным тренировкам.

«Игроки первой команды клуба могут использовать поля в тренировочном центре в Аппиано-Джентиле для индивидуальных занятий. Все остальные помещения центра останутся закрытыми, за исключением медицинского и технического корпусов комплекса, что необходимо для обеспечения безопасности спортсменов», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Рома» официально объявила о возобновлении тренировочного процесса начиная с 6 мая, получив соответствующее решение от властей. Также к тренировкам может приступить и «Лацио».



Вчера, 2 мая, «Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который подтвердил, что возобновит тренировки с 4 мая. За ними последовали соседи из Эмилии «Парма» и «Болонья».