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«Интер» разрешил футболистам тренироваться индивидуально

«Интер» разрешил футболистам тренироваться индивидуально
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» объявил о возвращении футболистов команды к индивидуальным тренировкам.

«Игроки первой команды клуба могут использовать поля в тренировочном центре в Аппиано-Джентиле для индивидуальных занятий. Все остальные помещения центра останутся закрытыми, за исключением медицинского и технического корпусов комплекса, что необходимо для обеспечения безопасности спортсменов», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «Рома» официально объявила о возобновлении тренировочного процесса начиная с 6 мая, получив соответствующее решение от властей. Также к тренировкам может приступить и «Лацио».

Вчера, 2 мая, «Сассуоло» стал первым клубом Серии А, который подтвердил, что возобновит тренировки с 4 мая. За ними последовали соседи из Эмилии «Парма» и «Болонья».

«Рома» и «Лацио» получили разрешение от властей на возобновление тренировок 6 мая
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