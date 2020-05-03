Результаты всех футбольных матчей 3 мая

3 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси, Никарагуа, Тайваня, а также в молодёжных первенствах Никарагуа и Туркменистана.

Беларусь. Высшая лига. 7-й тур

«Белшина» — «Динамо-Брест» — 0:3

«Витебск» — «Славия-Мозырь» — 2:3

БАТЭ — «Неман» — 3:1

«Шахтёр» — «Ислочь» — 4:0

Беларусь. Первая лига. 3-й тур

«Спутник» — «Гранит-Микашевичи» — 2:0

«Лида» — «Слоним-2017» — 3:0

«Крумкачы» — «Гомель» — 1:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. Финал. Первый матч

«Реал Эстели» — «Манагуа» — 1:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. U20. Финал. Первый матч

«Реал Эстели» — «Манагуа» — 2:2

Тайвань. Премьер-лига. 4-й тур

«Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро» — 0:1

«Танунг» — НТУС — 5:1

«Тайчэн Лайонз» — «Тайпауэр» — 1:6

«Хан Юэнь» — «Мин Чуань Юниверсити» — 1:0

Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур

«Шагадам» — «Копетдаг» — 0:5

«Мерв» — «Небитчи» — 2:2

«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 3:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.