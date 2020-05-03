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Результаты всех футбольных матчей 3 мая

Результаты всех футбольных матчей 3 мая
Футбол / Прочие турниры 0

3 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси, Никарагуа, Тайваня, а также в молодёжных первенствах Никарагуа и Туркменистана.

Беларусь. Высшая лига. 7-й тур

«Белшина» — «Динамо-Брест» — 0:3
«Витебск» — «Славия-Мозырь» — 2:3
БАТЭ — «Неман» — 3:1
«Шахтёр» — «Ислочь» — 4:0

Беларусь. Первая лига. 3-й тур

«Спутник» — «Гранит-Микашевичи» — 2:0
«Лида» — «Слоним-2017» — 3:0
«Крумкачы» — «Гомель» — 1:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. Финал. Первый матч

«Реал Эстели» — «Манагуа» — 1:1

Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. U20. Финал. Первый матч

«Реал Эстели» — «Манагуа» — 2:2

Тайвань. Премьер-лига. 4-й тур

«Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро» — 0:1
«Танунг» — НТУС — 5:1
«Тайчэн Лайонз» — «Тайпауэр» — 1:6
«Хан Юэнь» — «Мин Чуань Юниверсити» — 1:0

Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур

«Шагадам» — «Копетдаг» — 0:5
«Мерв» — «Небитчи» — 2:2
«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 3:0

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Беларусь - Высшая лига. 7-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Белшина
Бобруйск
Окончен
0 : 3
Динамо-Брест
Брест
0:1 Ясюкевич – 12' (автогол)   0:2 Гордейчук – 52'   0:3 Лаптев – 63'
Беларусь - Высшая лига. 7-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Витебск
Витебск
Окончен
2 : 3
Славия-Мозырь
Мозырь
0:1 Нар – 34' (пен)   1:1 Гуренко – 56'   2:1 Николэеску – 65'   2:2 Слюсар – 86'   2:3 Слюсар – 88' (пен)
Беларусь - Высшая лига. 7-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 18:00 МСК
БАТЭ
Борисов
Окончен
3 : 1
Неман
Гродно
1:0 Дубайич – 12'   2:0 Стасевич – 17' (пен)   2:1 Кадимян – 31'   3:1 Нехайчик – 70'
Никарагуа - Примера. Клаусура - Финал. 1-й матч
03 мая 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Реал Эстели
Эстели
Окончен
1 : 1
Манагуа
Манагуа
1:0 – 65'   1:1 – 69'
Тайвань - Премьер-лига. 4-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Тайнань Сити
Тайнань
Окончен
0 : 1
Тайчжун Футуро
Тайчжун
0:1 – 58'
Тайвань - Премьер-лига. 4-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Татунг
Тайбэй
Окончен
5 : 1
НТУС
Тайчжун
1:0 – 44'   2:0 – 50'   2:1 – 53'   3:1 – 71'   4:1 – 73'   5:1 – 82'
Тайвань - Премьер-лига. 4-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Тайчэн Лайонз
Синьбэй
Окончен
1 : 6
Тайпауэр
Гаосюн
0:1 – 3'   0:2 – 28'   0:3 – 41'   0:4 – 60'   0:5 – 65'   1:5 – 75'   1:6 – 86'
Тайвань - Премьер-лига. 4-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Хан Юэнь
Синьбэй
Окончен
1 : 0
Мин Чуань Юниверсити
Таоюань
1:0 – 42'
Удаления: нет / – 85'
Беларусь - Первая лига. 3-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Спутник
Речица
Окончен
2 : 0
Гранит-Микашевичи
Микашевичи
1:0 Potorocha – 34'   2:0 Монастырский – 84'
Беларусь - Первая лига. 3-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Лида
Лида
Окончен
3 : 0
Слоним-2017
Слоним
1:0 Сенкевич – 22'   2:0 Сенкевич – 50'   3:0 Карп – 66'
Беларусь - Первая лига. 3-й тур
03 мая 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Крумкачы
Минск
Окончен
1 : 1
Гомель
Гомель
0:1 Gomza – 42' (пен)   1:1 Лебедев – 79'
Удаления: нет / Васьков – 57'
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