Результаты всех футбольных матчей 3 мая

3 мая состоялись очередные матчи в чемпионатах Беларуси, Никарагуа, Тайваня, а также в молодёжных первенствах Никарагуа и Туркменистана.
Беларусь. Высшая лига. 7-й тур
«Белшина» — «Динамо-Брест» — 0:3
«Витебск» — «Славия-Мозырь» — 2:3
БАТЭ — «Неман» — 3:1
«Шахтёр» — «Ислочь» — 4:0
Беларусь. Первая лига. 3-й тур
«Спутник» — «Гранит-Микашевичи» — 2:0
«Лида» — «Слоним-2017» — 3:0
«Крумкачы» — «Гомель» — 1:1
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. Финал. Первый матч
«Реал Эстели» — «Манагуа» — 1:1
Никарагуа. Лига Примера — Клаусура. U20. Финал. Первый матч
«Реал Эстели» — «Манагуа» — 2:2
Тайвань. Премьер-лига. 4-й тур
«Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро» — 0:1
«Танунг» — НТУС — 5:1
«Тайчэн Лайонз» — «Тайпауэр» — 1:6
«Хан Юэнь» — «Мин Чуань Юниверсити» — 1:0
Туркменистан. Молодёжное первенство. 6-й тур
«Шагадам» — «Копетдаг» — 0:5
«Мерв» — «Небитчи» — 2:2
«Алтын Асыр» — «Ашхабад» — 3:0
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
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