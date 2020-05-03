«Да благословит тебя господь!» Неймар поздравил Бекхэма с 45-летием
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поздравил бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма с днём рождения. 2 мая экс-игроку «ПСЖ» исполнилось 45 лет.
«С днём рождения! Да благословит тебя господь!» — написал Неймар в «сториз» своего «инстаграма», опубликовав совместное фото с Бекхэмом.
Дэвид Бекхэм родился 2 мая 1975 в Лондоне. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по числу сыгранных матчей среди полевых игроков — 115.
Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году. Экс-футболист является совладельцем клуба MLS «Интер Майами».
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