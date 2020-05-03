«Манчестер Сити» вышел на 1-е место по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рейтинг 100 самых дорогих клубов в мире по стоимости составов.
Первое место занимает «Манчестер Сити». Английский клуб является единственным в рейтинге, стоимость состава которого превысила миллиард евро (€ 1,02 млрд). Второе место занимает «Ливерпуль» (€ 967 млн), третье — мадридский «Реал» (€ 888,5 млн).
В топ-100 попали пять российских клубов: «Зенит» (54-е место, € 164,6 млн), «Краснодар» (74-е место, € 117,3 млн), ЦСКА (80-е место, € 112 млн), «Локомотив» (84-е место, € 104,4 млн) и «Спартак» (92-е место, € 97,3 млн).
Топ-10 самых дорогих составов в мире выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» — € 1,02 млрд
2. «Ливерпуль» — € 967 млн
3. «Реал» — € 888,5 млн
4. «Барселона» — € 852,7 млн
5. «ПСЖ» — € 843,7 млн
6. «Бавария» — € 756,6 млн
7. «Атлетико» — € 709 млн
8. «Тоттенхэм Хотспур» — € 699 млн
9. «Челси» — € 679,9 млн
10. «Манчестер Юнайтед» — € 646,7 млн
- 3 мая 2020
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