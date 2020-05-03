Следующий сезон АПЛ может пройти при пустых трибунах

Клубы английской Премьер-лиги готовятся к тому, что сезон-2020/2021 может пройти без зрителей, пишет Sky Sports.

Клубы ожидают, что футбол вернётся в нормальное русло только после появления вакцины от коронавируса. Большинство экспертов считают, что вакцину не разработают до середины 2021 года. В связи с этим английские клубы изучают возможные последствия в случае решения лиги проводить матчи при пустых трибунах.

Вместе с тем некоторые клубы выступают против проведения матчей без зрителей, чтобы доиграть текущий сезон.

«Очевидно, все мы должны быть готовы пойти на какие-то компромиссы и полностью понимаем, почему матчи за закрытыми дверями, скорее всего, станут необходимостью. Но в этот критический момент проведение матчей без зрителей на нейтральных стадионах может оказать существенное влияние на целостность соревнований“, — сказал исполнительный директор „Брайтона“ Пол Барбер.

Ранее клубам английской Премьер-лиги предложили вариант с возобновлением сезона в Австралии.