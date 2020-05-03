Озил пожертвовал $ 101 тыс. на поддержку мусульман во время Рамадана

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил пожертвовал $ 101 тыс. турецкому Красному Полумесяцу, который входит в международное движение Красного Креста, сообщает Daily Sabah.
Средства пойдут на поддержку нуждающихся мусульман, которые соблюдают пост во время священного месяца Рамадан в условиях пандемии коронавируса. В общей сложности пожертвования получат 114 тыс. человек.
«Красный Полумесяц поддерживает нуждающихся 365 дней в году. Конечно, мы делаем это благодаря пожертвованиям друзей-филантропов, которые следят за нашей работой. По мере увеличения пожертвований мы сможем охватить ещё больше нуждающихся людей. Благодаря нашему брату Месуту мы сможем как можно скорее доставлять посылки", — сказал глава турецкого Красного Полумесяца Керем Кыник.
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