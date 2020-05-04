«Размышления у моря». Роналду опубликовал фото с виллы на Мадейре

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал очередное фото, сделанное на территории арендованной им виллы на Мадейре.
«Размышления у моря», — подписал Роналду снимок, на котором он стоит с чашкой в руке.
В апреле Роналду со своей девушкой Джорджиной и детьми переселился на арендованную виллу в Канисале на острове Мадейра. В доме пять спален, игровая комната, тренажерный зал и бассейн.
Ранее стало известно, что футболист не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде и не может вылететь по причине ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Пилоту воздушного судна три раза было отказано в разрешении на взлёт.
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