«Размышления у моря». Роналду опубликовал фото с виллы на Мадейре

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал очередное фото, сделанное на территории арендованной им виллы на Мадейре.

«Размышления у моря», — подписал Роналду снимок, на котором он стоит с чашкой в руке.

В апреле Роналду со своей девушкой Джорджиной и детьми переселился на арендованную виллу в Канисале на острове Мадейра. В доме пять спален, игровая комната, тренажерный зал и бассейн.

Ранее стало известно, что футболист не может покинуть Мадейру из-за того, что его частный самолёт находится в Мадриде и не может вылететь по причине ограничений на полёты, введённых испанским правительством из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Пилоту воздушного судна три раза было отказано в разрешении на взлёт.