Моуринью: я скучаю по нашему миру, а футбол является его частью
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.
«Я скучаю по футболу, но стараюсь не быть эгоистичным, а просто уравновешенным и человечным. Я предпочитаю сказать, что скучаю по нашему миру, а футбол является его частью. Но мы должны быть терпеливыми и бороться с существующей проблемой. Я предпочитаю ждать лучших времён.
Я надеюсь, что все здоровы и находятся в безопасности. Мне очень жаль семьи, которые пострадали от данной ситуации", — приводит слова Моуринью Sky Sports.
В настоящее время во всём мире коронавирусом заразились более трёх миллионов 558 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 247 тыс.
Моуринью: если доиграем сезон, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и для АПЛ
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