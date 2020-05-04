«Выздоравливайте скорее, тренер!» Лукаку отреагировал на госпитализацию Кумана

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал новость о том, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Лукаку опубликовал на свой странице в «Инстаграме» совместное фото с Куманом, сделанное на тренировке «Эвертона». «Выздоравливайте скорее, тренер! Надеюсь, что вы быстро поправитесь», — написал бельгиец.
Куман был госпитализирован вечером 3 мая. Во время поездки на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.
Специалист находится в больнице в Амстердаме, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние 57-летнего тренера сейчас оценивается как стабильное. Не исключено, что в понедельник Куман вернётся домой.
- 4 мая 2020
-
02:01
-
01:47
-
01:23
-
01:03
-
00:56
-
00:53
-
00:26
-
00:19
- 3 мая 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:30
-
23:29
-
23:08
-
23:05
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:58
-
21:39
-
21:38
-
21:10
-
21:05
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:34
-
20:14
-
20:03
-
19:58
-
19:39
-
19:16
-
19:13
-
18:57
-
18:55
-
18:36