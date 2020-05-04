«Выздоравливайте скорее, тренер!» Лукаку отреагировал на госпитализацию Кумана

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал новость о том, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Лукаку опубликовал на свой странице в «Инстаграме» совместное фото с Куманом, сделанное на тренировке «Эвертона». «Выздоравливайте скорее, тренер! Надеюсь, что вы быстро поправитесь», — написал бельгиец.

Куман был госпитализирован вечером 3 мая. Во время поездки на велосипеде он почувствовал себя плохо и на машине скорой помощи был доставлен в больницу.



Специалист находится в больнице в Амстердаме, ему проведут процедуру катетеризации сердца. Состояние 57-летнего тренера сейчас оценивается как стабильное. Не исключено, что в понедельник Куман вернётся домой.