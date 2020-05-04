«Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.
«Слухи про обмен футболистами, к примеру, Пьянича на Артура. Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдёт в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 246 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,1 млн человек.
«Ювентус» ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу Серхи Роберто
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