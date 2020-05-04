Почеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб купит Коутиньо

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино займёт пост главного тренера «Ньюкасла», если клуб купит полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию, сообщает The Sun.

На этот момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку.

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Сезон в немецкой Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.