Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ». Французу предложили зарплату, как у Неймара
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продлить контрактное соглашение с клубом, сообщает Daily Mail.
По данным источника, французский форвард рассматривает возможность продления контракта с «ПСЖ», несмотря на интерес со стороны «Реала». Французский клуб предложил игроку заработную плату в размере £ 600 тыс. (€ 682 тыс.) Столько же сейчас зарабатывает бразильский нападающий Неймар.
В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе в 20 матчах забил 18 мячей и отдал 5 результативных передач. На счету французского форварда 5 мячей в семи матчах Лиги чемпионов. Контракт Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее стало известно, что футбольный сезон в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
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