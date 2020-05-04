Кевин Де Брёйне: есть ощущение, что в течение двух недель мы приступим к тренировкам
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил мнение по поводу возобновления сезона английской Премьер-лиги, прерванного из-за пандемии коронавируса.
«У меня есть ощущение, что в течение двух недель мы сможем приступить к тренировкам. Правительство страны хочет вернуть футбол как можно скорее, чтобы подбодрить людей. Думаю, оставшиеся матчи пройдут без болельщиков. Никто в этом не заинтересован, но сезон нужно завершить.
Финансовый аспект слишком важен для руководства Премьер-лиги. Если сезон не будет доигран, это повлечёт серьёзные проблемы», — приводит слова Де Брёйне HLN.
В этом сезоне Де Брёйне в 35 матчах за «горожан» во всех турнирах забил 9 мячей и отдал 20 результативных передач.
Кевин Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» из-за еврокубковых санкций
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