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Руни: Моррисон был на голову лучше Погба

Руни: Моррисон был на голову лучше Погба
Футбол / Англия 0

Нападающий «Дерби Каунти» и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об английском полузащитнике Равеле Моррисоне.

«Помню, я наблюдал за Равелем Моррисоном и думал, что он обладает всем необходимым для игрока его позиции. Он был великолепен. Он был уверен в себе в себе. Он мог трижды обвести Неманью Видича за одну минуту тренировочного матча.

Однако у него были проблемы с образом жизни и окружением — к сожалению для него, потому что я также наблюдал взросление Поля Погба, Джесси Лингарда, и Равель был на голову лучше любого из них. Он является доказательством того, что в профессиональном футболе каждый игрок должен следовать определённым правилам. Некоторые игроки ходят по грани, но не переступают её и в итоге добиваются успеха.

Сэр Алекс Фергюсон привык говорить, что самая сложная вещь в жизни — упорно работать каждый день. Забудь про все свои таланты — только упорно работая, чем бы ты ни занимался в жизни, добьёшься успеха», — приводит слова Руни Sky Sports.

Мориссон является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за такие команды, как «Вест Хэм Юнайтед», «Бирмингем», «КПР», «Кардифф Сити», «Лацио», мексиканский «Атлас», шведский «Эстерсунд» и английский «Шеффилд Юнайтед». В настоящее время 27-летний футболист выступает в составе «Мидлсбро». Всего за карьеру он провёл 147 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач.

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