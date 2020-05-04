«Удинезе» не намерен возобновлять тренировки с 4 мая

«Удинезе» не станет возобновлять тренировки с 4 мая, даже несмотря на полученное на это разрешение правительства, сообщается в заявлении клуба.
«В связи с новым приказом губернатора, который разрешает индивидуальные тренировки и спортсменам командных видов спорта, «Удинезе» объявляет, что приостановка деятельности спортивного центра «Дино Брусески» остаётся в силе», — говорится в опубликованном пресс-релизе.
Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что футбольные клубы не смогут возобновить тренировки до 18 мая. Однако футбольные клубы «Лацио», «Рома», «Болонья» и «Сассуоло», получив разрешения от местных властей, решили возобновить тренировочный процесс с 4 мая.
«Удинезе», набрав 28 очков в 26 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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