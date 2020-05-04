Marca подвела итоги голосования за лучшую эмблему. Логотип ЦСКА вошёл в десятку лучших

Испанское издание Marca подвело итоги пользовательского голосования на выбор лучшей эмблемы в мире.

Победителем стал логотип клуба «Аль-Ахли» из Египта, набравший 3,1 млн голосов. Второй по итогам голосования стала эмблема мексиканского «Раджа Касабланка» (3,0 млн), третьей – «Флуминенсе» (169 тыс.).



Эмблема московского ЦСКА, который являлся единственным российским клубом, попавшим в список, вошла в десятку лучших, набрав 42 тысячи голосов.



1. «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — 3,1 млн голосов.

2. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,0 млн.

3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,1 тыс.

4. «Реал» (Испания) — 134,1 тыс.

5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.

6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,8 тыс.

7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.

8. «Коло-Коло» (Чили) — 66,8 тыс.

9. ЦСКА (Россия) — 42,8 тыс.

10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.

Всего в голосовании приняли участие 14 млн человек.

Полный список доступен на сайте Marca.