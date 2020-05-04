Marca подвела итоги голосования за лучшую эмблему. Логотип ЦСКА вошёл в десятку лучших

Испанское издание Marca подвело итоги пользовательского голосования на выбор лучшей эмблемы в мире.
Победителем стал логотип клуба «Аль-Ахли» из Египта, набравший 3,1 млн голосов. Второй по итогам голосования стала эмблема мексиканского «Раджа Касабланка» (3,0 млн), третьей – «Флуминенсе» (169 тыс.).
Эмблема московского ЦСКА, который являлся единственным российским клубом, попавшим в список, вошла в десятку лучших, набрав 42 тысячи голосов.
1. «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — 3,1 млн голосов.
2. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,0 млн.
3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,1 тыс.
4. «Реал» (Испания) — 134,1 тыс.
5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.
6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,8 тыс.
7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.
8. «Коло-Коло» (Чили) — 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия) — 42,8 тыс.
10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.
Всего в голосовании приняли участие 14 млн человек.
Полный список доступен на сайте Marca.
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