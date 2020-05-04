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«Ювентус» готовится возобновить тренировки и отзывает игроков из-за границы

«Ювентус» готовится возобновить тренировки и отзывает игроков из-за границы
Футбол / Италия 0

«Ювентус» призывает всех своих игроков, которые в настоящее время находятся за границей, вернуться в Италию в связи с подготовкой к возобновлению тренировочного процесса, сообщает Goal.

Итальянским футбольным клубам было дано разрешение возобновить тренировки с 4 мая после того, как правительство объявило о смягчении ограничений на командные виды спорта. Изначально возобновление тренировочного процесса было запланировано на две недели позже.

Ряд клубов, в том числе «Рома», «Наполи», «Сассуоло», «Болонья» и «Интер», уже объявили о намерении возобновить тренировки, и теперь к ним присоединился «Ювентус».

Любым игрокам «бьянконери», возвращающимся из-за границы, придётся провести 14 дней в изоляции, прежде чем они смогут приступить к тренировкам.

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