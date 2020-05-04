«Ювентус» готовится возобновить тренировки и отзывает игроков из-за границы

«Ювентус» призывает всех своих игроков, которые в настоящее время находятся за границей, вернуться в Италию в связи с подготовкой к возобновлению тренировочного процесса, сообщает Goal.

Итальянским футбольным клубам было дано разрешение возобновить тренировки с 4 мая после того, как правительство объявило о смягчении ограничений на командные виды спорта. Изначально возобновление тренировочного процесса было запланировано на две недели позже.



Ряд клубов, в том числе «Рома», «Наполи», «Сассуоло», «Болонья» и «Интер», уже объявили о намерении возобновить тренировки, и теперь к ним присоединился «Ювентус».



Любым игрокам «бьянконери», возвращающимся из-за границы, придётся провести 14 дней в изоляции, прежде чем они смогут приступить к тренировкам.