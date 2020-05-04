В Сети появилось фото домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/2021 от Puma

Известный портал FootyHeadlines продемонстрировал изображение домашней формы «Манчестер Сити» на сезон-2020/2021, которое по ошибке было опубликовано в официальном интернет-магазине технического спонсора и вскоре было удалено.

Комплект представлен футболкой в традиционной голубой расцветке с мозаичным рисунком спереди и на рукавах. Остаётся неизвестным лишь, какими будут шорты и носки в этом комплекте. Презентация новой формы была первоначально запланирована на этот месяц, однако до сих пор остаётся неясным, является ли это показателем того, что релиз близок, или это просто ошибка от Puma.



Напомним, в феврале 2019 года «Манчестер Сити» заключил с Puma 10-летний контракт на сумму £ 650 млн.



В нынешнем сезоне «Манчестер Сити», набрав 57 очков в 28 турах, занимает второе место в английской Премьер-лиге.

Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»