Эвра: выигрывать АПЛ в «Манчестер Юнайтед» было чем-то обычным

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, как сэр Алекс Фергюсон приучал игроков команды к победам.
«Буду честен. Когда выигрываешь английскую Премьер-лигу в третий, четвёртый, пятый раз, празднуешь, но уже не так. Все отмечают чемпионство из-за камер и всего прочего, но это не одно и то же.
Фергюсон научил нас быть похожими на роботов. Не думаю, что я был человеком в «Манчестер Юнайтед». Когда мы выигрывали матчи, которые я провёл хорошо, я не радовался. Для меня это было чем-то привычным.
Дидье Дешам научил меня, что побеждать — это важно, но сэр Алекс учил меня, что побеждать — это нормально. Помню, что после больших побед в матчах с «Ливерпулем» он просто говорил: «Молодец, парень».
Фергюсон никогда не кричал, не считая того момента, когда мы одержали победу в финале Лиги чемпионов в 2008 году. Выигрывать АПЛ было чем-то обычным», — приводит слова Эвра Goal со ссылкой на UTD Podcast.
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