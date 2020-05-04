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Вадим Евсеев: ристрето, эспрессо… А вот во второй половине дня могу и капучино

Вадим Евсеев: ристрето, эспрессо… А вот во второй половине дня могу и капучино
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о любви к кофе.

«Кофе. Кофе-кофе-кофе. Моё утро начинается так. Где бы я ни был. Отпуск. База. Дом. Гости. Кофе я люблю крепкий и чёрный. Наверное, это влияние Италии. Итальянцы завтракают именно так: чашка кофе на бегу.

Ристрето, эспрессо, двойной эспрессо… А вот во второй половине дня могу и капучино.
Запил эспрессо холодной водой. И сразу чувствуешь: живём! Очень люблю чай. Но кофе — это другое. Обязательно надо пить зерновой. Чтобы дышать его запахом.

Вчера копал, сажал, пахал. Удивительное удовольствие самому что-то делать у себя в доме. Тонну земли перекидал. Устал страшно. А сейчас кофе выпил и полный вперёд!» — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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