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Плетикоса: Модрич играет так, словно находится в машине

Плетикоса: Модрич играет так, словно находится в машине
Футбол / Испания 0

Экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса, известный в России по выступлению за «Спартак» и «Ростов», поделился мыслями о своём бывшем партнёре по национальной команде полузащитнике мадридского «Реала» Луке Модриче.

«Когда в первый раз играешь с Модричем, когда наблюдаешь за ним на тренировке, видишь что-то особенное. Мне всегда говорили, что Лука играет так, словно находится в машине. Он способен видеть, что происходит сзади, как будто у него есть зеркала. Но весь этот талант не имел бы никакого смысла, если бы Модрич не был трудягой», — приводит слова Плетикосы France Football.

Модрич начинал карьеру в загребском «Динамо», откуда в 2008 году перешёл в «Тоттенхэм Хотспур». В 2012 году хавбека за € 35 млн приобрёл мадридский «Реал». В сборную Хорватии Лука вызывается с 2006 года. В 2018 году 34-летний футболист стал обладателем «Золотого мяча».

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