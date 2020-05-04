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«Арсенал» готов продать Генриха Мхитаряна за £ 10 млн

«Арсенал» готов продать Генриха Мхитаряна за £ 10 млн
Футбол / Англия 0

Руководство лондонского «Арсенала» в ближайшее трансферное окно готово расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном. «Канониры» хотят выручить с продажи 31-летнего армянина £ 10 млн (€ 11,4 млн), сообщает Mirror.

С сентября 2019 года Мхитарян на правах аренды выступает за «Рому». Римский клуб хочет сохранить футболиста, но пока не согласен платить за него требуемую сумму.

В нынешнем сезоне Генрих забил 6 мячей и отдал 3 голевых паса в 13 матчах итальянской Серии А. В 4 встречах Лиги Европы хавбек записал в свой актив 1 результативную передачу.

До перехода в «Арсенал» Мхитарян играл в «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии», донецких «Шахтёре» и «Металлурге», а также в ереванском «Пюнике».

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