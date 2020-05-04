Неймар отказался от € 100 млн ради перехода в «Барселону». Он готов снизить оклад в 2 раза

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отказался от крупной суммы ради возвращения в «Барселону».



Как сообщает Mundo Deportivo, владельцы французского клуба попытались продлить контракт с бразильцем и предложили ему € 100 млн в качестве бонуса за верность, однако тот отклонил их предложение.



Более того, по информации издания, 28-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за сине-гранатовых.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его соглашении в качестве отступных. Впоследствии сообщалось, что форвард хочет вернуться в каталонский клуб. В услугах игрока также были заинтересованы мадридский «Реал» и «Ювентус».

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