Анри: было потрясающе выиграть всё с «Барселоной», но «Арсенал» всегда будет в моём сердце

Бывший нападающий Тьерри Анри рассказал об игре за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону».

«В «Арсенале» я делал то, что хотел. Мне было намного легче играть там, потому что рядом были Деннис Бергкамп и Нванкво Кану. Никогда не думал, что уйду из клуба, но в итоге я сделал это.

В «Барселоне» был другой футбол. Мне пришлось переучиваться. В «Арсенале» я мог смещаться на любой фланг, но Франк Райкард просил меня оставаться слева. Затем пришёл Хосеп Гвардиола. Пеп — потрясающий тренер, но очень требовательный. С ним ты практически играешь в шахматы.

Я окончательно адаптировался в 2009 году. Тогда мы выиграли все возможные трофеи. Это было потрясающее время, но вы знаете, что «Арсенал» всегда будет в моём сердце», — приводит слова Анри Goal.