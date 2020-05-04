Расписание футбольных матчей на 4 мая

Большинство турниров по всему миру были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее сегодня, 4 мая, состоится несколько матчей.
В центре внимания окажется Туркмения, где стартует 6-й тур местной Премьер-лиги. В 15:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Мерв» – «Небитчи». 15 минутами позднее играть начнут «Шагадам» и «Копетдаг». Наконец, в 16:30 мск на поле сойдутся «Алтын Асыр» и «Ашхабад».
Помимо этого в Туркмении сегодня пройдёт один матч в молодёжной лиге, где соревнуются команды U21. Выявить победителя попытаются «Ахал» и «Энергетик». Начало – в 13:00 мск.
Напомним, практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, были приостановлены из-за распространения коронавируса. В настоящее время в некоторых странах возобновляют проведение матчей.
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