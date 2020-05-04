Бывший тренер Холанда: Эрлинг — новый Ибрагимович. Он создан для «Реала»

Словацкий тренер Станислав Мацек поделился мнением о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде, с которым работал в «Ред Булл Зальцбург».
«Он знает, чего хочет. Могу рассказать вам забавную историю про него. Его девушка, тоже из Норвегии, приехала к нему в Зальцбург. Спустя несколько дней она улетела обратно, потому что Эрлинг сказал ей, что должен сконцентрироваться на футболе.
Я был очень впечатлён, увидев Холанда. Это был юноша, который работал как опытный профессионал. Он сказал мне: «Чтобы добраться до вершин, не нужно работать быстро – нужно работать усердно». И он трудится без остановки. Когда Эрлинг приехал в Зальцбург, он едва ли выходил на поле, а сейчас к нему приковано всё внимание.
Холанд – новый Ибрагимович. Я бы даже сказал, что он гораздо лучше в движении и быстрее. У Эрлинга блестящее отношение к профессии. Он уже сделал большой шаг, перейдя в «Боруссию». Сейчас он — один из лучших в Германии. Если Холанд продолжит так прогрессировать, то нет никаких сомнений, что мы увидим его в ещё более крупном клубе, таком как «Реал». В Мадриде всегда играли лучшие, и Эрлинг – один из них. Безусловно, он создан для «Реала», — цитирует Мацека AS.
- 4 мая 2020
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