Игорь Шалимов: я за то, чтобы чемпионат прекратился и «Ахмат» остался в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о ситуации с нынешним розыгрышем Российской Премьер-Лиги, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в середине марта.

«У меня есть ощущение, что чемпионат мы не доиграем. Но нам нельзя об этом говорить, это я сейчас здесь говорю, надеюсь, никто не будет вырывать из контекста — делать свои заголовки и так далее.

Команда собирается 10-го числа, будет проблема с иностранцами, до 17 мая где-то закрыты аэропорты. Мы все должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем сидеть на карантине или нет, а дальше проступаем к тренировкам.

Пока ориентируемся на 21 или 28 июня как на дату возобновления чемпионата. Хотя всё будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад пока ничего не идёт, заражённых всё больше. Сложно что-то говорить.

Конечно, я за то, чтобы чемпионат прекратился и мы остались в РПЛ, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца мы можем собраться, начать тренироваться.

Если бы я сказал, что мы все выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не всё нормально», — сказал Шалимов в интервью журналисту Сергею Егорову.

«Ахмат», набрав 20 очков в 22 матчах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.