Жена члена исполкома РФС Анохина обвинила мужа в побеге и невыплате алиментов
Певица Анна Дубовицкая в своём «фейсбуке» сообщила о побеге своего мужа, президента московской федерации футбола и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергея Анохина.
Анна опубликовала фотографию супруга со следующим текстом: «Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребёнку, оставив его без средств к существованию».
Пост Дубовицкая сопроводила подписью «Знай героя в лицо».
Анохин, помимо работы в московской федерации футбола и Российском футбольном союзе, является бизнесменом. Также Сергей – чемпион России по пляжному футболу и мастер спорта России. В 2005 году организовал Федерацию пляжного футбола России.
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