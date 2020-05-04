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Жена члена исполкома РФС Анохина обвинила мужа в побеге и невыплате алиментов

Жена члена исполкома РФС Анохина обвинила мужа в побеге и невыплате алиментов
Футбол / РПЛ 0

Певица Анна Дубовицкая в своём «фейсбуке» сообщила о побеге своего мужа, президента московской федерации футбола и члена исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергея Анохина.

Анна опубликовала фотографию супруга со следующим текстом: «Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребёнку, оставив его без средств к существованию».

Пост Дубовицкая сопроводила подписью «Знай героя в лицо».

Анохин, помимо работы в московской федерации футбола и Российском футбольном союзе, является бизнесменом. Также Сергей – чемпион России по пляжному футболу и мастер спорта России. В 2005 году организовал Федерацию пляжного футбола России.

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