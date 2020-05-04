Каррагер составил сборную победителей ЛЧ по необычным правилам и не включил туда Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своём «твиттере» запустил челлендж для шоу на канале Sky Sports.
Участники должны составить символическую сборную из футболистов, выигравших Лигу чемпионов в её нынешнем формате – начиная с сезона-1992/1993. С того времени трофей завоёвывали 13 клубов. По правилам челленджа от одной команды можно выбрать лишь одного представителя. При этом национальности также не должны повторяться.
В состав Каррагера не попал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, четыре раза выигравший главный еврокубок с «Реалом» и один раз – с «Манчестер Юнайтед».
Состав сборной: Петр Чех («Челси», Чехия), Морено Торричелли («Ювентус», Италия), Юрген Колер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Фернандо Йерро («Реал», Испания), Давид Алаба («Бавария», Австрия), Дидье Дешам («Марсель», Франция), Стивен Джеррард («Ливерпуль», Англия), Кларенс Зеедорф («Аякс», Нидерланды), Кака («Милан», Бразилия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Самуэль Это’О («Интер», Камерун).
В запасе Каррагер оставил португальца Деку, который представил «Порту». Главным тренером команды стал шотландец Алекс Фергюсон, руководивший «Манчестер Юнайтед».
- 4 мая 2020
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