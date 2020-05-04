Игорь Шалимов: иногда хочется взять биту и дать украинским экспертам по башке

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов признался, что временами испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам, которые принимают участие в российских политических ток-шоу.
«Эксперты из Украины комичные? Пусть приедут некомичные и скажут другое. Ответы то у всех одинаковые. Или же они оттуда могут привозить жёстких, которых придётся выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Они всегда говорят одно и то же, просто в разных формах», — сказал Шалимов в интервью журналисту Сергею Егорову.
Ранее наставник «Ахмата» рассказал, как программы на российском телевидении повлияли на его мнение относительно Украины. Специалист также отметил, что в отечественных ток-шоу всегда представляют две точки зрения.
- 4 мая 2020
-
14:33
-
14:29
-
14:17
-
13:59
-
13:49
-
13:41
-
13:28
-
13:18
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
12:10
-
12:03
-
11:36
-
11:33
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:39
-
10:27
-
10:23
-
10:08
-
10:01
-
09:35
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
07:56
-
07:35
-
07:15
-
06:42
-
06:24
-
06:04
-
05:43
-
05:31