Игорь Шалимов: иногда хочется взять биту и дать украинским экспертам по башке

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов признался, что временами испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам, которые принимают участие в российских политических ток-шоу.

«Эксперты из Украины комичные? Пусть приедут некомичные и скажут другое. Ответы то у всех одинаковые. Или же они оттуда могут привозить жёстких, которых придётся выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Они всегда говорят одно и то же, просто в разных формах», — сказал Шалимов в интервью журналисту Сергею Егорову.

Ранее наставник «Ахмата» рассказал, как программы на российском телевидении повлияли на его мнение относительно Украины. Специалист также отметил, что в отечественных ток-шоу всегда представляют две точки зрения.