Шалимов: Фролов получил 140 комментариев в поддержку. Для меня это не народ

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о критике в адрес российского правительства со стороны вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.



«У Фролова не так всё плохо. Он футболист, получающий зарплату. Когда люди начинают говорить за все 140 миллионов, что у народа всё не так, а где народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, пожму руку, правда, я его не знаю. Ну получил он эти 140 комментариев в поддержку. Это весь народ? Для меня это не народ. Я не знаю этих людей. Почему у нас за народ говорят люди, которые чувствуют себя неплохо? Не гневите бога, друзья.



Кто может говорить за народ? Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет. Они никому не интересны. А от их имени выступают люди, которые чувствуют себя хорошо», — сказал Шалимов в ролике на канале «Футбольный Биги».

Шалимов: сразу не нравилось происходящее на Украине, а наши передачи убеждают всё больше