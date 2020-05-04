Хавбек «Валенсии»: ужасно, что мы сыграли с «Аталантой». Испанцы привезли вирус из Италии

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс высказался о карантине на фоне пандемии коронавируса, а также выразил сожаление, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:4) не был отменён.
«Я бы хотел быть в Дании сейчас. Моя жена и два ребёнка находятся там, потому что мы считаем, что, несмотря ни на что, это более безопасно, чем быть в Испании. Здесь умерло много людей, а больницы переполнены. На улице мало людей. В последние шесть недель нам не разрешали покидать свои дома. Это тяжело, особенно если знаешь, что твоя семья в Дании, где можно выходить на прогулку.
Матч с «Аталантой»? Нам сказали, что он стал причиной всего, что произошло. Ужасно, что мы провели ту встречу. Многие наши игроки заболели после неё, и многие испанцы привезли вирус из Италии к себе», — цитирует Васса Marca со ссылкой на TV3.
- 4 мая 2020
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