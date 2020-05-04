Лорис Кариус объяснил решение разорвать контракт с «Бешикташем»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в своём «инстаграме» подтвердил уход из «Бешикташа», за который выступал на правах аренды с 2018 года.



Ранее сообщалось, что клуб задолжал 26-летнему немцу € 1,6 млн и предложил план выплат, который не устроил игрока. Лорис обратился в ФИФА и воспользовался правом расторжения контракта в одностороннем порядке.



«Сегодня я расторг контракт с «Бешикташем». Жаль, что всё закончилось таким образом, но вы должны знать, что я делал всё возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я месяцами проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова. В прошлом году ситуация повторилась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты.



Мне важно, чтобы вы знали, что я наслаждался игрой за этот клуб. «Бешикташ» может гордиться такими страстными болельщиками. Вы поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена, и я всегда буду вспоминать о вас в лучшем свете! Также я хочу поблагодарить всех партнёров по команде, тренеров и остальных работников клуба. Вы приняли меня с распростёртыми объятиями с первого же дня. Большое спасибо! «Бешикташ» – чемпион», — написал Кариус.

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