Райола: Холанд способен забивать за «Реал» по 50 голов в год и достигать цифр Роналду

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, выразил уверенность, что его подопечный в будущем сможет добиться успеха в составе мадридского «Реала».



«Холанд способен забивать за «Реал» по 40-50 голов за сезон. Он может достигать показателей Криштиану Роналду, потому что очень хорош и через несколько лет будет ещё лучше», — приводятся слова Райолы на сайте журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на Defensa Central.



Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Холанда в 2022 году к юбилею президентства Флорентино Переса. Также появлялась информация, согласно которой «Королевский клуб» отказался от покупки 19-летнего норвежца этим летом из-за завышенных требований Райолы.

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