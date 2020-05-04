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Райола: Холанд способен забивать за «Реал» по 50 голов в год и достигать цифр Роналду

Райола: Холанд способен забивать за «Реал» по 50 голов в год и достигать цифр Роналду
Футбол / Испания 0

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, выразил уверенность, что его подопечный в будущем сможет добиться успеха в составе мадридского «Реала».

«Холанд способен забивать за «Реал» по 40-50 голов за сезон. Он может достигать показателей Криштиану Роналду, потому что очень хорош и через несколько лет будет ещё лучше», — приводятся слова Райолы на сайте журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на Defensa Central.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Холанда в 2022 году к юбилею президентства Флорентино Переса. Также появлялась информация, согласно которой «Королевский клуб» отказался от покупки 19-летнего норвежца этим летом из-за завышенных требований Райолы.

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